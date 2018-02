San Valentino romantico, omaggio a Lucio Dalla al teatro Corte di Coriano

Eventi

Coriano

| 10:32 - 13 Febbraio 2018

Omaggio a Lucio Dalla per un romantico San Valentino al teatro Corte di Coriano. Mercoledì sera, alle 22, per tutti gli innamorati della musica l’emozionante omaggio al cantautore bolognese di Riccardo Majorana (voce e piano), un tributo a cura dello storico vocalist, autore e collaboratore di lunga data di Dalla, e aneddoti di vita on the road, affiancato da una band di amici musicisti: Tommaso Baldini (chitarra), Mattia Bigi (basso), Carlo Simonari (tastiere e cori), Damiano Trevisan (percussioni e batteria) e Andrea Poltronieri (sax). Dalle 20,30 la cena a lume di candela: ingresso platea con cena al tavolo 35 euro (su prenotazione), ingresso galleria solo concerto 12 euro (0541 658667).