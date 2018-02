Ricarica il telefonino e scappa senza pagare, riminese denunciato per insolvenza fraudolenta

Cronaca

Bagno di Romagna

| 10:20 - 13 Febbraio 2018

Curioso episodio quello avvenuto in un bar tabacchi di Bagno di Romagna. Un 39enne riminese, dopo aver chiesto una ricarica da 100 euro per il proprio cellulare, esce senza pagare. La scena viene vista dal proprietario del locale che, non riuscendo a fermare l'uomo, decide di chiamare i carabinieri. I militari una volta giunti sul posto si sono messi subito alla ricerca del riminese, riuscendo a fermarlo poco dopo. A quel punto è stato denunciato per insolvenza fraudolenta. Si tratta di una persona con qualche precedente.