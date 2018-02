Finta rapina, denuncia vera: 47enne dell’Alta Valmarecchia smascherata dai Carabinieri di Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 09:09 - 13 Febbraio 2018

Ha raccontato di essere stata rapinata da un extracomunitario, ma era tutto falso. Una 47enne residente in Alta Valmarecchia è stata denunciata dai Carabinieri per simulazione di reato. La donna aveva denunciato l’episodio avvenuto nottetempo nella strada che collega Novafeltria a Campiano di Talamello. La 47enne stava camminando verso Pietracuta e aveva accettato un passaggio da un’auto guidata da un uomo di origine nordafricana. Sempre secondo il racconto della donna, l’uomo avrebbe poi fermato il mezzo, l’avrebbe schiaffeggiata portandole via 100 euro prima di lasciarla in strada e scappare a tutta velocità.

I Carabinieri di Novafeltria hanno smascherato la 47enne: da subito erano state notate diverse anomalie nel racconto. Le indagini, coordinate dal Capitano Silvia Guerrini, hanno permesso di far emergere le incongruenze sulla dinamica e riuscendo quindi a dimostrarne la falsità.

“E’ molto grave denunciare una rapina non subita per giustificare a qualcuno di non avere più quella somma, senza averne colpa” dice il Capitano “si mette in moto un meccanismo di pronto intervento e investigativo di rilievo facendo un danno anche agli altri cittadini oltreché alla macchina dei soccorsi e della giustizia, creando allarme sociale”