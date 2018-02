Ginnastica artistica, pioggia di medaglie per le atlete della Rimini Gymteam alle gare di specialità Uisp

Sport

Rimini

| 07:01 - 13 Febbraio 2018

Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio si è svolta all’ interno del palazzetto dello sport di Medicina (BO), la gara di specialità UISP a cui la società di ginnastica artistica Rimini Gymteam ha partecipato con ben 42 atlete dai 7 ai 15 anni.

Tutte le ginnaste hanno portato in gara esercizi puliti e con grande determinazione hanno raggiunto eccellenti risultati in tutte le categorie.

Dalla prima alla quarta categoria in molte hanno raggiunto il podio arricchendo di molto il medagliere della Rimini Gymteam.

Ma ora tutti pronti nella palestra di via A. Grandi 31 a Viserba, per affrontare la prima prova di Campionato Regionale Uisp, che si terrà il prossimo fine settimana a Cattolica, dove le ginnaste agoniste affronteranno la qualificazione per i campionati italiani.