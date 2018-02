Tiro con l’arco: provare arco e frecce si può con l’open day della Seven Arrows

Sport

18:17 - 12 Febbraio 2018

Nuovo open day della Seven Arrows Arcieri Città di Rimini: l'ultimo si era svolto a fine settembre scorso ed ha portato in società alcuni nuovi membri che si sono appassionati a questa disciplina sportiva particolare. Uno sport non tanto diffuso quanto il calcio o la pallavolo ma sicuramente da provare. Sabato 17 febbraio 2018 i tecnici della Seven Arrows, società presente sul territorio dal 2005, invitano tutti i riminesi al primo open day di questo nuovo anno per conoscere i vari tipi di arco e provare a tirare. L'invito è aperto a bambini, ragazzi ed adulti: da 9 a 90 anni. Sarà possibile prendere in mano un arco e scagliare le prime frecce. Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo all'appuntamento fissato alle ore 15:00 presso la palestra Marco Polo sita in Viale Regina Margherita 22 a Marebello (Rimini), altezza bagno 106.