ColorCoriandolo sfida il meteo: appuntamento martedì in piazza Cavour con giochi, gadget e la musica di Radio Bruno

Eventi

Rimini

| 16:26 - 12 Febbraio 2018

Successo per la prima giornata della XVII edizione del Carnevale ColorCoriandolo con un corteo guidato dalla divertente e spumeggiante Brass Band, che ha accompagnato la folla presente nelle vie del centro fino a Piazza Cavour.

E, nonostante il meteo potrebbe fare qualche scherzo, la festa più colorata del Carnevale di Rimini dà appuntamento a tutti Martedì pomeriggio in Piazza Cavour,con spettacoli di giocoleria, i tradizionali giochi di piazza, la merenda distribuita da Confartigianato, gli animatori e la musica di Radio Bruno e tantissimi gadget a sorpresa.



E inoltre la giostra francese e le due simpatiche Madame Truccabimbi, con il loro talento e creatività, pronte a trasformare i tanti bambini presenti in altrettante principesse, super eroi e belve feroci.





ColorCoriandolo è organizzato da Made Officina Creativa e promosso dal Comune di Rimini.