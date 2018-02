San Leo aderisce a ‘M’illumino di Meno’, giornata del risparmio energetico

Attualità

San Leo

| 14:54 - 12 Febbraio 2018

L'Amministrazione Comunale di San Leo e la Società San Leo 2000 aderiscono alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico organizzata a livello nazionale da Caterpillar e Radio2 Quest'anno M’illumino di Meno è dedicato alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi.

L'iniziativa simbolica, ma con il gesto concreto dello spegnimento delle luci meno indispensabili dalle ore 18.00, ha preso avvio nel 2005 e giunge alla sua XIV edizione. Il 23 Febbraio è il giorno della ricorrenza del Protocollo di Kyoto, il primo accordo globale della storia tra Paesi sovrani con l'obiettivo di limitare le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera e combattere il riscaldamento globale.

Si spegneranno le luci di piazze italiane e di monumenti come la torre di Pisa, il Colosseo, il Quirinale e altri palazzi simbolo d'Italia.

San Leo, definita da Umberto Eco "la città più bella d'Italia" aderisce organizzando una visita guidata ed una camminata a bassa luminosità ma ad alta suggestione.

Con partenza alle ore 21.30 in fortezza prenderà avvio un'emozionante visita guidata a lume di candela per scoprire camminando, storie e personaggi della fortezza e gli angoli più suggestivi della città. Al termine della visita al principale monumento cittadino, sempre a piedi, si scenderà nel centro storico per godere della suggestione notturna dei monumenti Medievali di Pieve e Cattedrale e finire il percorso con un brindisi alla luna, nel simbolico tentativo di percorrere assieme un diverso stile di vita rivolto al risparmio energetico ed a stili di vita sostenibili.

Una bella occasione, quella fornita dall’Amministrazione Comunale e dalla Società San Leo 2000, per organizzare una serata da trascorrere con famiglia ed amici abbinando un’insolita visita alla Fortezza di San Leo alla “buona tavola” che, senza dubbio, potrà essere assaporata nei ristoranti del Centro Storico.

Per Informazioni e prenotazioni contattare il numero Verde 800553800; tel. 0541 926967. Ritrovo e partenza da Ufficio IAT, Piazza Dante, 14 ore 21.20.