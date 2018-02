Ciclismo, Benessere e Sport: i risultati del weekend del 10 e 11 febbraio

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:03 - 12 Febbraio 2018

Saltato il week and del 3 e 4 febbraio a causa delle cattive condizioni metereologiche si è tornato a gareggiare il 10 a Bellaria e l’11 a Fano. Nella prima gara riservata agli M7 e M8 tre uomini della Benessere e Sport si sono portati in fuga fra otto concorrenti caratterizzando la gara. Sono Paolo Manfroni, Claudio Valentini e Piero Mascetti. Ultimo giro vede Mandroni condurre solitario ben supportato dai compagni che coprono il suo tentativo, Arrivo con il portacolori del Tem di Santarcangelo che taglia il traguardo solitario. Sesto Mascetti e ottavo Valentini. Anche la gara riservata agli M5 ed M6 vede tre dei corridori delle Benessere e Sport in una fuga di undici ma con loro ci sono i più forti velocisti e nonostante i tentativi messi in atto per evitare la volata si arriva tutti assieme. Buono il sesto posto di Mauro Mondaini mentre Mario Ceccaroni si piazza decimo. Domenica si è corso a Fano e qui, pur essendo presenti con soli due corridori, si ottiene il massimo vincendo la prova con Claudio Valentini e piazzando secondo Piero Mascetti. Il prossimo week and vedrà protagonista la Benessere e Sport come organizzatore. Domenica 18 è in programma il 3° Trofeo Oscar e Luca sul circuito chiuso al traffico della zona Artigianale di Santarcangelo.