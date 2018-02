Imprese, cresce l'export in regione. A Rimini migliora il settore del legno e abbigliamento

Attualità

Rimini

| 12:44 - 12 Febbraio 2018

E' cresciuto dello 0,9%, nel terzo trimestre del 2017, l'export dei distretti industriali dell'Emilia-Romagna mentre, sui primi nove mesi dell'anno da poco concluso, l'incremento è stato del 2,1%. E' quanto emerge dal 'Monitor dei distretti industriali dell'Emilia-Romagna' curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo secondo cui, nel terzo trimestre, sono avanzati 13 distretti dei 19 presi in esame. Guardando ai diversi settori, si osserva in una nota, il distretto delle macchine per il legno di Rimini è avanzato, nel terzo trimestre 2017, del 7,9% , cresce anche l'abbigliamento di Rimini (+17,2%); bene anche le calzature di San Mauro Pascoli (+1,5%). Segnali di ripresa per l'export dei mobili imbottiti di Forlì che prosegue il 2017 in crescita (+3,5%).