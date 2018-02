Rimini, vendita irregolare di alcool e parcheggiatori abusivi, weekend intenso per la Polizia Municipale

Cronaca

Rimini

| 12:07 - 12 Febbraio 2018

Sui viali delle Regine e su viale Vespucci la Polizia municipale, nel quadro dell’attività programmata di contrasto alla vendita abusiva di alcol, ha effettuato una ventina di controlli sui cosiddetti minimarket, uno dei quali è stato contravvenuto per la vendita di birra in vetro dopo le ore 22, che prevede una sanzione di 1032 euro per la violazione dell’articolo 34 ter del regolamento di polizia urbana, che vieta la vendita dopo tale orario.

Assai più elevata invece è stata la sanzione elevata ad un minimarket di via Giovanni XXIII a Borgo Marina per la vendita di bottiglie di birra in vetro dopo le ore 24. Qui la sanzione raggiunge i 6.666 euro, ma per il gestore dell’attività, oltre a quella pecuniaria, si profila una pena ancor più severa con la chiusura dell’esercizio commerciale per aver violato per la quarta volta le disposizioni in materia di contrasto all’alcol.

Sanzioni diverse ma altrettanto severe quelle contestate sempre a Borgo Marina a un esercizio di vicinato di generi alimentari, sanzionato per 5.300 euro per violazione delle norme d’igiene e per l’inosservanza delle disposizioni vigenti a tutela del consumatore. Lo stesso gestore sarà chiamato anche a rispondere dell’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Sempre nell’ambito delle attività per il controllo del territorio, nella giornata di venerdì gli agenti della Polizia municipale impegnati in un apposito servizio nei pressi di piazzale Gramsci hanno identificato e sanzionato ai sensi di quanto disposto dal regolamento di polizia urbana due extracomunitari per l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore. Ad ognuno dei due parcheggiatori abusivi una sanzione di 100 euro.