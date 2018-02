Pulizia del fiume Conca, volontari WWF a raccolta il 18 febbraio per "Bosco Pulito" 27esima edizione

Attualità

Valconca

| 11:08 - 12 Febbraio 2018

In queste prime settimane del 2018 il WWF Rimini insieme ad altre Associazioni ha effettuato la pulizia delle spiagge di Cattolica, Misano, Riccione e Rimini dalle plastiche e dai rifiuti spiaggiati. Molti dei rifiuti che arrivano al mare sono trasportati dai nostri fiumi e/o torrenti. Il Conca è uno di questi collettori e l’operazione che il WWF Rimini ha organizzato il 18 febbraio dovrebbe togliere molta “materia prima” destinata al nostro mare.

Il “Mare deve Vivere” è stata una gloriosa campagna del WWF Italia degli anni 80 supportata dall’ Amerigo Vespucci, ma tante altre sono state le campagne in difesa delle coste e del mare a cui sempre il WWF Rimini ha dato la propria adesione. Da ultima ma non ultima, GenerAzione Mare e l’adesione a Clean Sea life.

L’iniziativa, inoltre, rientra anche nella Campagna lanciata dal WWF Italia il 2 febbraio scorso sulle Zone Umide “ONE MILLION PONDS”.

L’operazione si svolgerà per tutta la giornata

mattino

dalle ore 9:00 presso l’ Oasi Faunistica del Conca, lato San Giovanni in Marignano, Via Conca Vecchia convergenza con Via Mesoita

12:30 termine operazione e quantificazione rifiuti

pomeriggio

trasferimento al Capanno Osservazioni faunistiche, lato Misano, Via S. Ilario

13:00 pranzo al sacco a cura dei partecipanti

14:00 ripresa dell’operazione

17:00 termine operazione e quantificazione rifiuti

La partecipazione è gratuita e coordinata dall’ Ass.ne WWF Rimini e Oasi WWF Ca’ Brigida

Per informazioni e conferme 328.2255883 (Claudio Papini)

Hanno aderito DNA (Difesa Natura Animali Ambiente-Rimini) e Croce Rossa di Riccione . Con la collaborazione di Hera Rimini.