Manutenzione circolo tennis Santarcangelo, raggiunto accordo tra comune e associazione sportiva

| 11:00 - 12 Febbraio 2018

Accordo raggiunto fra amministrazione comunale e associazione sportiva Circolo Tennis Casalboni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento sismico, efficientamento energetico, messa a norma e in sicurezza degli impianti in dotazione al circolo. L’intesa permetterà di presentare domanda di contributo alla Regione Emilia-Romagna, che di recente ha emanato un avviso pubblico per il finanziamento – nella misura del 50 per cento – di progetti finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale.

Gli interventi previsti riguardano la sostituzione dei palloni pressostatici dei campi da tennis e del campo da calcetto con strutture di terza generazione ad altissimo contenimento energetico, la sostituzione degli impianti illuminanti con lampade led, rinnovamento dei generatori di aria calda e la realizzazione di un impianto di videosorveglianza per l’intera area del tennis. La domanda di contributo prevede anche un intervento di manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera gestita dall’Atletica Rimini Nord, oltre alla sistemazione dei vialetti e delle aree esterne. La spesa complessiva prevista, pari a 450mila euro, potrà essere finanziata nella misura del 50 per cento attraverso il contributo regionale e per la restante parte dall’associazione sportiva dilettantistica Circolo Tennis con l’accensione di un mutuo.

Un secondo lotto di lavori – finanziati direttamente dal Circolo Tennis con la richiesta di un ulteriore mutuo, in quanto non rientranti nelle tipologie previste dal bando regionale – prevede la realizzazione di una piscina interrata di metri 12 per 6 che potrà essere utilizzata soprattutto dai bambini del centro estivo, la realizzazione di un campo da paddle di 20 metri per 10, lo spostamento della cabina elettrica e la realizzazione del nuovo ingresso al campo da calcio per il servizio ambulanza in occasione delle gare ufficiali.

“Dopo la recente conclusione dei lavori che hanno interessato la palazzina che ospita gli spogliatoi, l’ambulatorio infermieristico, gli uffici, i servizi e le due sale per la somministrazione di alimenti e bevande – dichiara il sindaco e assessore allo Sport, Alice Parma – amministrazione comunale e Circolo Tennis danno ulteriore corso a un programma di interventi per migliorare e rendere più efficienti gli impianti. Una serie di opere che permetteranno di arricchire le dotazioni del centro sportivo – conclude il sindaco – rafforzando sempre più il suo ruolo di punto di riferimento per bambini, ragazzi e atleti di tutte le età”.