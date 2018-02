Rimini, Colorcoriandolo in piazza Cavour in attesa della grande festa di martedì grasso

Attualità

Rimini

09:50 - 12 Febbraio 2018

I dieci gradi di temperatura che alle 15 si registravano in piazza Cavour hanno favorito una numerosa presenza di pubblico. Primo assaggio di Color Coriandolo in attesa della grande festa di martedì grasso. Giocolieri, musicisti e acrobati sono arrivati in piazza e hanno fatto divertire i tanti bambini che come ogni anno hanno affollato la piazza, tappezzata di coriandoli e stelle filanti. La giornata è stata animata da una divertente e coinvolgente Brass Band e la romantica Giostra Francese.