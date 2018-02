Basket, amaro ritorno da Reggio Emilia per i Crabs Rimini sconfitti 71-67

Sport

Rimini

| 07:05 - 12 Febbraio 2018

Niente da fare per la NTS Informatica, che torna dalla trasferta a Reggio Emilia a mani vuote: i granchi pagano a caro prezzo un primo quarto da dimenticare e vengono sconfitti 71-67. I Crabs rimangono fermi in classifica a quota 18, a metà strada tra i playoff e i playout, e avranno l’occasione di rifarsi tra una settimana, quando ospiteranno Palermo al Flaminio alle ore 18.

Nei primi 10’ i Granchi praticamente non scendono in campo, Reggio Emilia scappa subito e chiude il quarto avanti 22-9, con la tripla di Foiera che prova a limitare i danni. I biancorossi finiscono sotto di 22 punti, poi Charlie guida i suoi alla rimonta e si va negli spogliatoi sul 36-25. Dopo la pausa, Caroli e Foiera portano la NTS sul -6: la tripla di un immenso Charlie fa 41-36, i padroni di casa rispondono, ma Myers riapre i giochi sul -4, con il terzo quarto che si chiude però sul 50-42. Rimini non ci sta e rientra con le triple di Caroli e di Myers sul 53-50, i biancorossi, più volte a -3, tentano in tutti i modi di mettere il naso avanti ma la rimonta degli uomini di Maghelli non si completa e Reggio Emilia vince 71-67