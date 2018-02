Riccione, ancora un grande evento al Cinepalace: il regista Andrea Pallaoro presenta il film 'Hannah'

Eventi

Riccione

| 21:00 - 11 Febbraio 2018

Nuovo evento al Cinepalace Riccione: per la rassegna dedicata al Cinema d'Autore lunedì 12 febbraio alle ore 21 il regista Andrea Pallaoro incontrerà il pubblico e presenterà il suo Hannah.

Dopo il successo internazionale raggiunto al suo debutto con “Medeas”, Andrea Pallaoro dirige in “Hannah” una straordinaria Charlotte Ramplin: una performance coraggiosa e magistrale che alla 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è valsa alla grande attrice britannica la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.

Hannah è un donna ormai anziana che vive in solitudine. Il marito è in carcere, il figlio non vuole vederla. Le sue giornate passano lentamente,tra il lavoro come donna di servizio, un corso di teatro e qualche nuotata in piscina. Intorno a lei c’è il nulla.

La serata sarà accompagnata dal rinfresco offerto da Bio's Kitchen e TerraeSole.

La rassegna è organizzata da Giometti Cinema e Turismo Sport Cultura Eventi Comune di Riccione

Biglietto euro 5,oo

per info: www.giometticinema.com