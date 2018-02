Calcio Promozione: Pietracuta torna al successo, regolato il Savarna con reti di Tani e Tomassini

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:32 - 11 Febbraio 2018

Pietracuta - Savarna 2-0

Reti: Tani 8’, Tomassini 31’.





Pietracuta: Balducci C., Mularoni, Masini, Tosi, Pavani, El Haloui, Tomassini (65’ Sebastiani), Fabbri F., Fratti, Tani, Fabbri D. (73’ Michelotti).

A disp. Spadazzi, Giovannetti, Amadei, Alessandrini, Balducci A.

All. Fregnani.





Savarna: Bosi, Savitsky (82’ Mariani), Magnani, Gardi (76’ Piretto), Bolognesi, Taroni S., Sammartino, Mancino (71’ Galeotti), Spighi (63’ Focaccia), Calandra, Taroni R.

A disp. Lelli.

All. Baroncini.





Arbitro: Verdone della sez. di Imola.

Ammoniti: Pavani e Fabbri D.





Torna al successo il Pietracuta dopo la sconfitta di Reda, superando un velleitario Savarna con un punteggio anche troppo stretto rispetto a quanto visto sul terreno di gioco. Nella ripresa in particolare i rossoblu hanno fallito almeno una mezza dozzina di occasioni per allungare ulteriormente il vantaggio, con gli ospiti sbilanciati nella vana speranza di rimettere in gioco la partita. Fin dai primi minuti il Pietracuta pressa alto alla ricerca del gol. Al 5’ Fabbri F. si oppone con il corpo al rinvio di un difensore ospite e la palla carambola sui piedi di Fratti che tira a giro sfiorando il palo. Tre minuti più tardi lo stesso Fratti prova a superare Bosi con un tiro ravvicinato che il portiere ravennate devia in corner. Sul susseguente angolo Fabbri F. pennella un cross per la testa di Tani che all’altezza del secondo palo devia imparabilmente in rete. Lo stesso Tani al 16’ scappa sulla destra e crossa al centro dove Tomassini fallisce incredibilmente la deviazione in gol, spedendo la palla sopra la traversa da pochi passi. L’esterno d’attacco pietracutese si fa perdonare l’errore alla mezz’ora quando brucia sullo scatto la difesa ospite per raccogliere un lungo rilancio di Masini e superare l’incolpevole Bosi con un preciso pallonetto dal limite dell’area. La ripresa vede il Savarna avanzare la linea difensiva, esponendosi alle pericolose ripartenze del Pietracuta. Già al 5’ Fabbri D. smarca lateralmente Fratti che mira all’angolo basso ma la palla esce di un niente. Passano sette minuti quando la percussione centrale di Tosi si conclude con un destro del centrocampista che lambisce ancora il palo. Ancora il Pietracuta pericoloso al 60’ con Fratti che controlla un cross proveniente dalla destra e calcia da pochi passi centrando il palo alla destra di Bosi. Il Savarna impegna Balducci per la prima volta al 62’ con una punizione di Calandra che l’esperto portiere controlla in due tempi. Il refrain della partita comunque non cambia e il Pietracuta continua a fallire gol a ripetizione: al 74’ il neo entrato Sebastiani scappa veloce e serve Fratti che si accentra e calcia sopra la traversa dall’altezza del dischetto del rigore. Tre minuti dopo è la volta di Tani a presentarsi a tu per tu con Bosi e a graziarlo con un destro alto. Nel finale gli ospiti si salvano ancora miracolosamente quando Michelotti smarca Tani sulla corsia di destra, la conclusione del laterale pietracutese è destinata al gol ma Mariani salva sulla linea calciando la palla contro il palo. Allo scadere si rivedono gli ospiti nella metà campo offensiva quando Sammartino si accentra dalla destra e calcia forte e angolata una palla che Balducci devia in tuffo.





Ufficio stampa Pietracuta Calcio