Calcio Promozione: 1-1 con finale scoppiettante tra Igea Marina e Cotignola

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:14 - 11 Febbraio 2018

Finisce in parità 1-1 il confronto tra Igea Marina e Cotignola. Primo tempo con poche occasioni da rete, più brillante la ripresa con diverse occasioni su entrambi i fronti. Ospiti in vantaggio al 79' con Mengozzi che, servito da un crossa da destra di Pirazzini, colpisce di testa, la palla si insacca dopo aver colpito il palo. L'Igea Marina trova il pareggio all'89' con un colpo di testa in tuffo di Belloni, servito da un cross di Della Motta. Proteste dell'Igea Marina al 94': Cesaretti rimane a terra dopo un'uscita, Pirini segna dal limite dell'area, ma l'arbitro Sangiorgi annulla con l'estremo difensore avversario a terra.





Igea Marina - Cotignola 1-1

Reti: 79' Mengozzi (C), 89' Belloni (I).





Igea Marina: Berardi, Poli (89' Righini), Della Motta, Bocchini (83' Minacapilli), Zanotti, Venturi; Ciclamini (83' Brighi), Casadei; Carestia (70' Belloni), Facondini (70' Pirini), Morri.

In panchina: Rossi, Comandini.

Allenatore: Gavagnin.





Cotignola: Cesaretti, Leonardi (59' Sartoni), Carapia, Serra, Orlando, Manaresi, Pirazzoli, Paganelli, Bazhdari, Fabbri, Mengozzi (88' Castellari).

In panchina: Missiroli, Montanari, Hdada, Tamburini, Minardi.

Allenatore: Folli.





Arbitro: Sangiorgi di Imola (assistenti Aprea di Ferrara e Panzavolta di Forlì).

Ammoniti: Carestia, Venturi, Paganelli.

Espulsi: nessuno.