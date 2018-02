FOTO: spettacolo carnevale di Novafeltria, migliaia di persone in piazza. Il Sindaco vestito da 'dottore matto'

Attualità

Novafeltria

| 17:03 - 11 Febbraio 2018

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice al tradizionale Carnevale di Novafeltria, che ha radunato in piazza Vittorio Emanuele migliaia di persone. I carri sono partiti da piazza Roma per sfilare nel centro storico: i bambini della scuola d'infanzia di Secchiano hanno animato il carro dei Puffi, mentre la scuola primaria di Talamello si è presentata a bordo di un pullmino gremito dei 'Figli dei fiori', in stile anni '60. La scuola primaria di Novafeltria ha sfilato con il carro 'Io da grande Farò' si immaginavano i mestieri dei loro sogni. Le tre scuole sono state premiate per la loro partecipazione dalla Pro Loco con materiale scolastico. Tre i carri della Pro loco di Novafeltria: quello di capitan (S)Ventura (riferimento all'ex allenatore della nazionale di calcio Ventura), l'altro dedicato al noto cartone animato 'L'era glaciale', guidato dal presidente Italo Fabbri. Chiudeva la parata il carro dell'Avis, con a bordo il Sindaco Stefano Zanchini, medico che ha vestito i panni del 'dottore pazzo', con tanto di sega per operare un paziente. Al Carnevale anche una rappresentanza del 'Club dei brutti' di Piobbico che però si è fatta accompagnare da due ballerine brasiliane tutt'altro che brutte e molto applaudite. Sul palco, a presentare l'appuntamento, Priscilla Marini e Max Bovara, affiancati dal dj Zago.