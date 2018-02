Calcio 1a Cat: Miramare stoppa il Novafeltria, 1-1 con rigore contestato nel recupero

Sport

Miramare

| 16:41 - 11 Febbraio 2018

Novafeltria beffato nel recupero del Miramare, che agguanta l'1-1 su rigore, dopo aver giocato più di un'ora in dieci. In avvio la squadra di casa reclama un rigore per un mani in area del Novafeltria. Al 13' girata alta di Stefanelli dal limite dell'area di rigore. Novafeltria in vantaggio al 17' su un corner battuto da sinistra da Rinaldi: Gentili esce e perde il pallone, infilato in rete da Gabriele Raffelli prima che battesse per terra sul rimbalzo. Sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato l'altro episodio che poteva decidere la gara a favore della capolista: al 19' punizione di Zamagni dalla destra, in area Sulpizio manca il controllo a tu per tu con Semprini, poi con la palla fuori colpisce Gabriele Raffelli. Cartellino rosso per il giocatore che lascia i riminesi di casa in dieci. Al 28' azione fotocopia del gol, angolo di Rinaldi e tiro di Gabriele Raffelli che termina a lato. Nella ripresa il Novafeltria reclama al 52' un rigore per atterramento di Fattori, che viene invece ammonito per simulazione. Il Miramare spreca la palla del pareggio al 58' su una ripartenza di Zamagni, che a tu per tu con Semprini angola troppo il tiro, mettendo a lato. All'80' gli ospiti falliscono il raddoppio, contropiede due contro uno non finalizzato da Bettini e Tommaso Raffelli. Nel recupero arriva così il rigore del pareggio, trasformato da Antonioli. Il Miramare, che aveva espugnato all'andata il Comunale di Novafeltria, si dimostra 'bestia nera' per l'undici allenato da Achille Fabbri.





Miramare - Novafeltria 1-1

Reti: 17' Raffelli G. (N), 95' rigore Antonioli (M).





Miramare: Gentili, Rossi, Amadori (38' Paduano), Zamagni, Gamberini, Tonini; Celli (76' Antonioli), Casali (83' Cekirri); Sulpizio, Zamagni, Tamburini (87' Fabbri E.).

In panchina: Ricci, Liotta, Muccini.

Allenatore: Morolli.





Novafeltria: Semprini, Raffelli G, Gori; Ceccaroni, Fattori (54' Cupi), Rinaldi; Farabegoli, Baldinini Fed.; Stefanelli (78' Raffelli T.), Radici (63' Baldinini Fra.), Mahmutaj (73' Bettini).

In panchina: Casali, Poggioli, Arapi.

Allenatore: Fabbri.





Arbitro: Zammarchi di Cesena.

Ammoniti: Farabegoli, Radici, Ceccaroni, Fattori, Casali, Gamberini, Baldinini Fra., Paduano.

Espulsi: 20' Sulpizio, 94' Gori.