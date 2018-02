Calcio 1a Cat: pari show per 2-2 tra Sant'Ermete e Vis Misano, ai locali non bastano Bianchini e Gentile

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:30 - 11 Febbraio 2018

Finisce in parità 2-2 la partita tra Sant'Ermete e Vis Misano, al termine di novanta minuti vibranti e ricchi di occasioni. Al 6' Bianchini in profondità per Gentile che di sinistro colpisce il palo. Due minuti dopo Batani fa buona guardia su una punizione di Vukaj. Il Misano risponde con il baby prodigio Laro, che al 15' chiama Guerra alla prodezza. Al 24' Vis Misano in vantaggio: un retropassaggio corto innesca Mattia Urbinati, Grossi lo atterra in area. Lo stesso Urbinati infila dagli undici metri. Pari del Sant'Ermete al 38' con Bianchini, che sfrutta un cross rasoterra di Castiglioni. Nella ripresa subito Vis Misano pericoloso, al 46' Muccioli da fuori area pareggia il conto dei legni colpendo il palo. Al 62' azione personale di Bianchini e splendido lancio per Gentile, che con un pallonetto supera l'incolpevole Batani. Cinque minuti dopo pari del Vis Misano con un colpo di testa del solito Mattia Urbinati che finalizza un'azione manovrata.





Sant'Ermete - Vis Misano 2-2

Reti: 24' rig. e 67' Urbinati M. (VM), 38' Bianchini (SE), 62' Gentile (SE).





Sant'Ermete (4-3-2-1): 1 Guerra - 2 Angelini (66' Del Prete A.) 5 Grossi 6 Zavattini 3 Castiglioni - 8 Contadini 10 Vukaj 4 Mazza (88' Gavagnin) - 7 Gentile (61' Casali M.) 11 Bianchini (80' Del Prete F.) - 9 Berluti.

In panchina: Colarusso, Casali N., Campidelli.

Allenatore: Pazzini.





Vis Misano (4-3-3): 1 Batani - 2 Siliquini 5 Lepri 6 Sanchez 3 Tamburini - 8 Boldrini (60' Fraternali) 4 Pironi 11 Laro (85' Meluzzi) - 7 Benedetti (75' Urbinati F.) 9 Urbinati M. 10 Muccioli.

In panchina: Gueye, Pilan, Mazzoni, Semprini.

Allenatore: Bucci.





Arbitro: Gjinaj di Cesena.