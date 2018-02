Calcio 1a Cat: Real Miramare non si presenta per la sfida con l'Athletic Poggio

Sport

Miramare

| 15:22 - 11 Febbraio 2018

La sfida tra Real Miramare e Athletic Poggio non si è giocata. Si trattava dello scontro al vertice tra le due inseguitrici del Novafeltria. L'arbitro Sintini di Cesena alle 15.15 ha decretato ufficialmente la vittoria a tavolino per 3-0 dell'Athletic Poggio. Gli ospiti si erano schierati con Montagna, Pagliarani, Manfroni L., Tomassoni, Campanelli, Casadei, Tadzhybayev, Fontana, Magnani, Succi, Pracucci. In panchina: Sebastiani, Ceccolini, Fornino, Urbinati, Crociani.