Rimini, altra discarica abusiva segnalata in via della Lontra zona Grotta Rossa

Attualità

Rimini

| 13:50 - 11 Febbraio 2018

Sembra non esserci limite all’inciviltà dilagante di certi individui. Ennesimo caso di abbandono indiscriminato di rifiuti a Rimini, questa volta ci troviamo nei pressi di via della Lontra zona Grotta Rossa I soliti ignoranti di turno hanno alzato decisamente il tiro. Non singoli rifiuti gettati nei campi o in aree isolate ma una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Scarti di lavorazioni edili, televisori, bidoni e scatole di cartone. Questi gli oggetti segnalati da un lettore di altarimini.it Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp 347 8809485.