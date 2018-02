Pusher latitante scoperto nelle colonie, indagini determinanti dei Carabinieri del presidio Piazzale Ceccarini

Cronaca

Riccione

| 13:38 - 11 Febbraio 2018

Domenica mattina, durante un servizio di controllo delle colonie di Riccione, i Carabinieri hanno rintracciato un latitante, un 32enne nigeriano sul cui capo pendeva sentenza di condanna per reati connessi allo spaccio. Fondamentali, nell'attività di indagine, le notizie acquisite negli scorsi giorni dai militari dell’Arma della Perla Vverde che, all’interno del presidio di piazzale Ceccarini, avevano notato dei soggetti vicini al 32enne aggirarsi nelle vie del centro: insospettiti hanno trasmesso le loro acquisizioni ai colleghi del Nucleo Operativo del comando arma di viale Sirtori.

"Il presidio di piazzale Ceccarini, che si conferma ormai un punto centrale del sistema di sicurezza della splendida cittadina rivierasca, permane aperto anche in questi giorni, assicurando, come di consueto, un punto di contatto con i cittadini ed un avamposto operativo per le indifferibili esigenze di prevenzione e controllo del territorio", si legge in una nota dell'Arma.