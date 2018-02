Rimini, ruba cibo nei supermercati: 30enne arrestato. In auto numerosi generi alimentari e tutto per lo scasso

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:35 - 11 Febbraio 2018

Domenica mattina i Carabinieri hanno arrestato un 30enne ucraino, in Italia senza fissa dimora, autore di un furto in un centro commerciale di Misano Adriatico. L'uomo aveva prelevato generi alimentari dagli scaffali, nascondendoli sotto la giacca. Sorpreso da uno dei commessi, lo ha spinto per guadagnarsi la fuga, venendo però fermato dai Carabinieri intervenuti. Nella propria automobile aveva altri generi alimentari, provento di furto, nonché numerosi attrezzi da scasso ed un dispositivo elettronico di ultima generazione, utile ad inibire il funzionamento dei comuni dispositivi di antitaccheggio.