Volley B2 femminile: vittoria per Caf Acli Stella su Autorev Spezia

Sport

Rimini

| 11:16 - 11 Febbraio 2018

Una importante vittoria della Caf Acli Stella Rimini ottenuta con fatica con una diretta concorrente per non cadere nella zona calda delle ultime 4 in classifica.

E dopo il primo set giocato malauguratamente e anche il secondo set perso, pur con il minimo scarto, pareva di rivivere altre gare fuori casa in cui si concedeva tutto senza colpo ferire.

Ma dal terzo set si è rivista una ottima Stella capace di soffrire e con la voglia di chiudere l'incontro a suo vantaggio.

Biselli ha dovuto ancora far meno della palleggiatrice Morosato (alle prese con infortunio muscolare) ma ben sostituita da Ambrosini che ha guidato con caparbietà le sue compagne per due ore di gioco senza rifiatare non avendo alcuna altra giocatrice di quel ruolo in panchina. Assente anche Mazza per impegni.

Il tecnico Biselli ha giostrato in vario modo tutte le componenti della squadra. Di rilievo la prestazione di Gugnali con 16 punti all'attivo.

Nel primo set si è vista la solita squadra che fatica ad ambientarsi dopo il lungo viaggio nonostante l’arrivo sia stato in grande anticipo col palazzetto di La Spezia ancora chiuso. Dal punteggio di 6 a 8 la Stella ha perso 9 punti consecutivi passando in poche battute sul 6 a 15, senza poi recuperare il gap sfavorevole.

Nel secondo set Caf Acli Stella è partita in vantaggio e si è mantenuta in parità fino ai 10 punti per lasciare alle spezzine un discreto margine che solo nelle battute finali ha recuperato portandosi sul punteggio di 23 a 24. Ma il recupero non ha portato frutti: l'allenatore Damiani ha chiamato il time-out e alla ripresa del gioco il set si è chiuso con un attacco al centro di La Spezia.

Le riminesi non si arrendono e nel terzo set più convinte dei loro mezzi partono forte per rimanere in vantaggio per tutto il set approfittando anche del calo di concentrazione della squadra spezzina.

L'incontro prende un indirizzo più favorevole alle stelline che sono convincenti e ci credono fino a tenersi sempre in vantaggio e vincere il quarto set e anche il successivo t iebreak finale. Due punti preziosi che portano soddisfazione a tutto l’ambiente.

A sabato prossimo in casa con il Vezzali Reggio Emilia.