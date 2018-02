‘Cervelli in fuga’, dalla Romagna ad Oxford, il racconto di un riccionese: ‘L’Italia è cambiata’

Attualità

| 10:02 - 11 Febbraio 2018

Da Riccione all’Inghilterra, dove lavora per una importante azienda di software vicino ad Oxford: tra nostalgia del proprio paese e frustrazione per come lo vede mutare, in una lunga intervista a “Il Fatto Quotidiano” Alberto Giannetto racconta la sua esperienza di “cervello in fuga”. Nato a Padova, ma cresciuto a Riccione, si è laureato in astronomia a Bologna, poi, dopo alcune esperienze in Italia, 18 anni fa ha deciso, per curiosità, di partire per l’Inghilterra. Ha lavorato per una multinazionale americana e da 12 anni lavora per una software company vicino ad Oxford. Ha nostalgia della Romagna Alberto, ma di quella che si ricorda, ancora verde e ora trasformata. Non solo cementificazione, ma anche burocrazia, in Inghilterra molto più snella, dove è semplice avere un conto in banca senza imposte, per esempio ed avere un contatto diretto con le istituzioni. Racconta poi del rammarico di vedere da lontano la propria Romagna “ingrigirsi” e infine della frustrazione di dover sentire una responsabilità che viene addossata a lui come a tutti quelli che sono andati via dal proprio paese, quella di essere la causa delle condizioni in cui versa.