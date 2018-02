Cattolica, per la rassegna ‘Potere alla parola’, direttamente da Sanremo arriva Roy Paci

Eventi

Cattolica

| 09:39 - 11 Febbraio 2018

Fresco di partecipazione a Sanremo dove si è esibito in coppia con Diodato in “Adesso”, lunedì 12 febbraio al Salone Snaporaz di Cattolica arriva Roy Paci (ore 21) per una conversazione con Pierfrancesco Pacoda sulla nuova musica italiana.

L’evento fa parte della rassegna “Potere alla parola’, ideato e condotto dal critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda, per raccontare la nuova musica italiana. Sei gli appuntamenti in programma fino al 9 marzo che porteranno al Salone Snaporaz di Cattolica alcune tra le figure più interessanti del panorama emergente, per condividere con il pubblico, specie quello più giovane, la propria esperienza.

A promuovere il progetto l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica Ufficio Cinema-Teatro in collaborazione con Associazione Celesterosa e con la nuova realtà didattica della città, l’Accademia Musicale Città di Cattolica. Quest’ultima si pone l’obiettivo di valorizzare la cultura ed il linguaggio musicale, rivolgendosi ad appassionati ed aspiranti professionisti di ogni età, mostrando già dai primi mesi di gestione, una grande attenzione rispetto alle tematiche più attuali in campo musicale.

Prossimo appuntamento di lunedì 26 febbraio 2018, ore 21.00, Reggae, Ragamuffin tra ballo e consapevolezza. Incontro con Nando Popu dei Sud Sound System.