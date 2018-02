Basket: dopo la sconfitta contro Faenza, la NTS in sfida contro Reggio Emilia

Sport

| 08:50 - 11 Febbraio 2018

E’arrivata la sconfitta nel derby per la NTS Informatica che nonostante la prova super di Tiberti, autore di 26 punti, perde 71-75 contro Faenza. C’è rammarico, come è ovvio che sia, ma viste le sconfitte delle dirette concorrenti dei Crabs, i due punti lasciati contro i ‘cugini’ faentini non fanno troppo male. I granchi rimangono quindi a quota 18, per una nona posizione condivisa con Padova, ma con il vantaggio diretto nei confronti degli euganei: i playoff sono lontani appena due punti, con l’ottava posizione occupata da Desio, mentre i playout continuano ad essere pericolosamente vicini, con una sola vittoria di vantaggio sulla dodicesima piazza. Con una classifica così corta, vincere è ancora più importante, e in questo turno gli uomini di Maghelli se la dovranno vedere contro Reggio Emilia, formazione che occupa il terz’ultimo posto con un bottino di soli 10 punti: all’andata fini 53-63 per i reggiani, adesso è arrivato il momento di rifarsi. Un girone fa, i biancorossi erano una squadra completamente diversa, mentre adesso, complice l’arrivo di Caroli, la NTS ha fatto un netto step in avanti, migliorando la tenuta difensiva e il movimento di palla. C’è necessità di continuare su questa strada, per mettere prima al sicuro la permanenza nella categoria, per sognare i playoff, che sarebbero veramente un grandissimo traguardo.