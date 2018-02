Volley, serie C: Titan Services al tie/break sull’Atletico. Banca di San Marino vince con l’Ozzano

Sport

08:43 - 11 Febbraio 2018

In serie C femminile il match Banca di San Marino – Ozzano termina 3 a 0 (25/22 25/20 29/27). La capolista Banca di San Marino suda le proverbiali sette camicie prima di aver ragione per 3 a 0 dell’Ozzano, ultima in classifica. Con Cristina Bacciocchi infortunata e in panchina per tutta la partita e la capitana Chiara Parenti in precarie condizioni fisiche, le bancarie hanno sofferto negli attacchi di mano ma hanno comunque trovato il bandolo della matassa grazie ad una partita di grande sostanza da parte della palleggiatrice Benvenuti, micidiale in battuta; dell’opposto Fiorucci e del libero Ridolfi, autentica diga difensiva. Ottima la prestazione di Vanucci che, rientrata da un paio di partite, alzandosi dalla panchina ha dato sostanza al muro delle padrone di casa. Ozzano, squadra giovane, ha anche commesso alcuni errori nei momenti topici della partita, facilitando il compito alle padrone di casa.

In partenza le titane schierano Fiorucci opposta alla palleggiatrice Benvenuti; Parenti e Para di banda con Sara Pasolini e Tomassucci al centro. Il libero è Ridolfi. Nanni chiede subito di spingere in battuta e gioco aggressivo. Nel primo set la Banca di San Marino rimane in scia delle avversarie fino al 19/18, quando per la prima volta mette la testa avanti con un attacco di Parenti per poi chiudere 25/22 grazie a un miglior lavoro a muro e in difesa che all’inizio era un po’ mancato. Bene in attacco Fiorucci (5 punti) che piega più volte le mani al muro avversario. Nel secondo set sono le sammarinesi a scattare in avanti (4/0) con le bolognesi che però recuperano subito (4/3) e rimangono caparbiamente attaccate nel punteggio fino al sorpasso (12/13). Da quel momento si va avanti con le due squadre vicine fino al 19/18 quando le padrone di casa piazzano un break di 3 a 0 che chiude virtualmente il set. Nel terzo parziale parte meglio Ozzano (1/5) e Nanni è subito costretto al time-out con la squadra che però continua a subire (1/8). E’ il punto più basso della prestazione della Banca di San Marino che però non si perde d’animo e torna sotto (8/9), prima di subire un altro break (9/14). Sul 12/18 il set sembra andato. Invece Parenti e compagne rientrano sul 21 pari e da quel momento le due squadre si giocano il parziale fino ad arrivare ai vantaggi con le ospiti che hanno ben tre occasioni per chiudere prima che la Banca di San Marino la faccia finita sul 29/27 alla seconda occasione.



In serie C maschile Atletico Bologna – Titan Services finisce 2 a 3 (29/31 20/25 25/20 25/22 18/20). Sofferta vittoria al tie-break per una sfortunatissima Titan Services che, presentatasi sul parquet felsineo senza Tentoni e Crociani, perde il libero Bacciocchi nel primo set per un incidente di gioco e deve adattarsi a giocare senza. Nonostante questo handicap e una squadra davvero ridotta ai minimi termini, capitan Andrea Lazzarini e compagni fanno quadrato e conquistano i primi due set. “Poi, nel terzo, subiamo il solito calo di tensione e lo perdiamo a 20 – spiega nel dopo partita coach Stefano Mascetti. – Nel quarto arriviamo a condurre 22/20 ma subiamo un break di 5 a 0 che ci porta al tie-break. Nel quinto giriamo sopra 8/7, andiamo sopra 14/8 ma abbiamo un altro black-out e finiamo sotto 14/15. Andiamo avanti a giocarcela punto a punto fino a che non la spuntiamo grazie a un loro errore”. L’opposto Farinelli si fa notare mettendo a segno 36 punti. Bene anche Andrea Lazzarini (14). E’ la seconda vittoria consecutiva al tie-break dopo una serie di quattro sconfitte. Una bella iniezione di fiducia anche se la situazione dell’infermeria, a questo punto, desta qualche preoccupazione.