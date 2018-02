Aria di carnevale in Valmarecchia, domenica la festa è a Santarcangelo e a Novafeltria

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 07:23 - 11 Febbraio 2018

Doppio appuntamento con il Carnevale domenica in Valmarecchia. Gli eventi più importanti sono in programma a Santarcangelo e Novafeltria. A Santarcangelo sono attese centinaia di famiglie con bambini per la sfilata dei 14 carri in arrivo da Bellaria, San Mauro oltre che, ovviamente, dalla città clementina. La sfilata prenderà il via alle 14.30 e avrà come ospite d’onore la splendida e simpaticissima Juliana Moreira, direttamente da Paperissima

A Novafeltria la piazza e il centro storico sono pronti a colorarsi per festeggiare il Carnevale 2018 e un traguardo importante, quello della 60esima edizione della kermesse. Il programma è ricchissimo. Dalle 14.30 il paese si animerà con la tradizionale sfilata di carri allegorici, quest’anno più ricca che mai, grazie alla partecipazione di varie realtà del territorio (anche dei comuni circostanti) e di artisti di qualità.