Volley femminile, Riccione non molla mai e strappa un punto d'oro a Imola

Sport

Riccione

| 07:09 - 11 Febbraio 2018

Altro punto importante conquistato dal Riccione Volley che dopo essere stato sotto 2 set a 0 si è rimboccato le maniche e ha portato la partita al tie-break, perso successivamente (8-15). Partita tirata, combattuta quella che ha visto difronte Riccione e Imola e che ha scaldato non poco il folto pubblico presente al Pala Nicoletti. Le ragazze di coach Cardone hanno sfoderato una buonissima prestazione sia in fase difensiva che offensiva trovando diverse risposte positive da Pasquini, Giavolucci, Ricci e Salgado. Oltre all´ottima prestazione di squadra c´è da sottolineare la grande maturità dimostrata da Gozi e compagne, ovvero quella di rimanere sempre in partita, lottando su ogni pallaone, che le ha permesso di poter strappare un punto prezioso a Imola.

Riccione sale a quota 11 punti in classifica, prossimo appuntamento per le bianco blu è sabato 17 febbraio al Pala Nicoletti ore 17 contro Santarcangelo.



LA PARTITA:



1°SET: Parte bene Riccione che coglie impreparata la ricezione imolese (5-2). Le avversarie entrano ora in partita, impattano Riccione sul (7-7) e da ora in avanti prendono in mano le redini del gioco. Spinge al servizio Imola e in ricezione Riccione fatica molto (9-16). Il divario tra le due formazioni comincia ad essere consistente e per Riccione è difficile recuperare. Le bolognesi chiudono il primo set (16-25).



2°SET: Ancora una buona partenza riccionese (5-3), ma le avversarie non ci stanno e superano le padroni di casa sul (11-15). Casadei in ricezione aiuta il lavoro di Vandi e ora per Gozi diventa più facile la regia del gioco. Pasquini in gran serata sarà la spina nel fianco per la difesa imolese, bene anche Ricci che quando riesce a lavorare il colpo trova parallele e diagonali ficcanti (21-23). Al servizio Riccione impensierisce la ricezione imolose ma non tanto da poter ribaltare le sorti del parziale. Imola chiude anche il secondo set a proprio favore con il punteggio di (23-25).



3°SET: Nel terzo set c´è solo Riccione in campo. Al servizio Pivi castiga più volte la ricezione avversaria, che permette così a Riccione la rigiocata di palloni facili da concludere sul parquet avversario. Buono il lavoro al palleggio di Gozi che riesce in diverse occasioni a smarcare le sue bocche da fuoco da un muro poco preciso avversario (15-7). Anche al centro Morri risponde presente mettendo atterra palloni importanti (18-9). Riccione con autorevolezza chiude il terzo set (25-13).



4°SET: Nel quarto parziale è Imola a partire con il piede giusto e vogliosa di chiudere il match (3-8). Coach Cardone inserisce in campo Giavolucci al posto di Casadei. La ricezione riccionese regge e ora Gozi e compagne cominciano a macinare punti (20-17). Piccolo black-out tra le fila riccionesi permette a Imola di impattare (21-21). Riccione non molla e in un batter d´occhio Giavolucci infila prima una diagonale poi un parallela strepitose che esaltano letteralmente il pubblico riccionese. Il pubblico spinge le sue beniamine, Imola si intimidisce e con un parziale di (4-0) Riccione porta la partita al tie-break (25-21).



5°SET: Nel quinto set probabilmente Riccione conscio di aver portato a casa un punto prezioso per la classifica non espreme al meglio il suo gioco. E´ Salgado a firmare i primi punti del tie-break ma il cambio palla di Imola sarà fatale per Riccione. La ricezione riccionese non si dimostra più caparbia come nei set precedenti e cadono troppi palloni nei nove metri bianco blu. Imola prende il largo e vola alla conquista del set e partita (8-15).



Riccione Volley - Studio Montevecchi imola 2-3 (16-25/23-25/25-13/25-21/8-15)



Comunicato Stampa Riccione Volley