FOTO: Sirignano illude il Santarcangelo Calcio, rimontato e sconfitto 3-1 dalla capolista Padova

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:17 - 10 Febbraio 2018

La capolista Padova supera 3-1 il Santarcangelo in rimonta. Partono bene i clementini che al 3' impegnano Bindi con Strkalj, il portiere devia con la punta delle dita il destro dell'attaccante croato. Al 19' calcio d'angolo battuto da Spoljaric e Sirignano di testa supera Bindi. Cinque minuti dopo il riminese Pulzetti controlla al limite dell'area e infila l'angolino calciando di destro. Proprio Pulzetti alza bandiera bianca per infortunio, mentre nel recupero Capello sfiora il raddoppio. L'attaccante ex Cagliari si rifà al 55', superando di testa Bastianoni sul cross di Salviato prolungato da Pinzi sul secondo palo. Al 74' mani di Briganti in area del Santarcangelo e Capello firma la doppietta dagli undici metri, raggiungendo quota 11 in stagione.





Santarcangelo - Padova 1-3

Reti: 19' Sirignano (S), 24' Pulzetti (P), 55' e 74' rigore Capello (P).





Santarcangelo (3-4-1-2): 22 Bastianoni - 34 Lesjak 5 Briganti 21 Sirignano - 3 Maini 17 Capellini 10 Spoljaric (2 Toninelli dal 46') 24 Broli (26 Zabec dal 60') - 11 Bussaglia - 14 Piccioni 9 Strkalj (16 Basile dal 57').

In panchina: 12 Iglio, 4 Bondioli, 23 Maloku; 7 Moroni, 18 Dhamo, 20 Obeng, 27 Spoliarits, 33 Vegh; 19 Tommasone.

Allenatore: Cavasin.





Padova (4-3-1-2): 1 Bindi - 33 Salviato 6 Mandorlini (15 Fabris dal 68') 5 Trevisan 3 Contessa - 7 Pulzetti (9 Sarno dal 43') 11 Pinzi (24 Bellemo dall'85') 23 Cappelletti - 25 Belingheri - 17 Guidone (8 Gliozzi dal 68') 28 Capello (34 Lanini dall'85').

In panchina: 22 Merelli, 14 Zambataro, 18 Mazzocco, 19 Russo, 26 Cisco, 27 Zivkov, 31 Piovanello.

Allenatore: Bisoli.





Arbitro: Schirru di Nichelino.

Ammoniti: Contessa, Capellini, Briganti, Zabec.

Espulsi: nessuno.