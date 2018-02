Parmigiani vince la gara di Duathlon Sprint al Mugello, grande prova dell'atleta del TT Riccione

Sport

Riccione

| 18:12 - 10 Febbraio 2018

Il riminese Michelangelo Parmigiani, classe '94, vince la prova di Duathlon Sprint valida per il rank del campionato italiano, tenutasi sabato al Mugello, nell'autodromo che generalmente ospita i campioni delle due e quattro ruote. Oltre 450 atleti si sono sfidati nel circuito toscano, nelle prove di corsa e ciclismo. Il campione riminese, del Triathlon Team Riccione, ha chiuso con il tempo di 57’ ,43” battendo in volata rispettivamente per 1 e 2” Jakob Sosnok e Federico Spinazzé. Quarto l’ex ciclista professionista Cigana Massimo, a 20” dal vincitore. Parmigiani ha concluso la prima frazione di corsa - un giro del circuito di 5 km - in 17’,33”, la frazione in bici, 4 giri del circuito per un totale di 20 km, in 37’,28” e la terza frazione di corsa di 2.900 metri in 8’,19”.