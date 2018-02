Rimini Calcio cerca la rivincita con la Sangiovannese, grande abbondanza per mister Righetti

Sport

Rimini

| 14:36 - 10 Febbraio 2018

'Vendicare' la gara dell'andata, quando al Neri la Sangiovannese vinse 1-0, è l'obiettivo del Rimini di Righetti, sempre più lanciato verso la conquista dell'agognato ritorno in Serie C. I biancorossi affrontano la trasferta di San Giovanni Valdarno con la piena convinzione dei propri mezzi e con un centrocampo potenziato dall'arrivo del regista Stefano Capellupo, grande protagonista nelle prime apparizioni con la maglia n.16. I numeri parlano chiaro: il +9 sulle rivali Imolese, Villabiagio e Fiorenzuola, gli undici risultati consecutivi, una difesa di ferro che ha subito solo 3 reti in 8 partite dall'avvento di Righetti in panchina. L'allenatore biancorosso ha tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per gli infortunati Giua e Ambrosini, potrebbe così cambiare qualcosa a centrocampo, con Variola per Montanari e Simoncelli per Viti, mentre in difesa è pienamente recuperato Romagnoli. In attacco sicuri del posto Buonaventura e Arlotti, con Cicarevic e Traini in ballottaggio. Lo stesso Righetti in conferenza ha parlato di "tre-quattro nodi da sciogliere": dolce abbondanza.