Passione Triathlon, in vista del Challenge Riccione una settimana di allenamenti al top

Dal 14 al 21 Aprile 2018 gli appassionati di Triathlon possono cogliere l'occasione per un allenamento da professionisti sulle strade di Challenge Riccione 2018, per il calendario nazionale e internazionale del triathlon, gli obiettivi agonistici più importanti si avvicinano a grandi passi. Gli atleti professionisti hanno scelto in questi giorni le mete calde estere per impostare al meglio la propria preparazione e farlo nell’ambito di training camp curati dai migliori tecnici del settore. Riccione Training Camp 2018 è occasione per vivere come i professionisti una settimana in Italia di intenso allenamento, sotto la guida attenta di allenatori che fanno di questo una professione e di farlo nella migliore tradizione dell’ospitalità romagnola. Riccione Training Camp conta infatti sulla collaborazione di uno staff di professionisti del mondo della triplice disciplina che metterà a disposizione dei partecipanti le proprie competenze e la propria esperienza. Dal 14 al 21 aprile alloggio tra le più belle strutture ricettive di Riccione, con trattamento di mezza pensione pensato per soddisfare le esigenze peculiari di un atleta.







Solamente 20 posti disponibili per un’occasione preziosa veramente da non perdere. Le iscrizioni sono al via.

Info Tecniche: 333 4664711- Romina / TDSGRimini

Prenotazioni Alberghiere:

0541 604160 int. 10 - Roberta / Promhotels Riccione

Email: info@riccionetrainingcamp.com