Viaggiavano su Bmw di grossa cilindrata con documenti falsi: trovato cinese latitante ricercato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:19 - 10 Febbraio 2018

I carabinieri del nucleo investigativo di Prato ieri sera hanno tratto in arresto due latitanti cinesi, un uomo di 29 anni e una donna di 33 anni, colpiti da due ordini di carcerazione emessi rispettivamente dal tribunale di Rimini e dal tribunale di Padova. In particolare l'uomo deve scontare una condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione per estorsione, mentre la donna a 3 anni e 2 mesi per reati inerenti gli stupefacenti. I due sono stati fermati in nella zona di via Zarini a bordo di una Bmw di grossa cilindrata ed al momento del controllo esibivano documenti falsi che insospettivano i militari dell'Arma e li portavano ad approfondire gli accertamenti sulla loro reale identità, scoprendo che si trattava di due latitanti in cerca di rifugio a Prato presso dei connazionali. I due arrestati sono stati associati al carcere di Prato.