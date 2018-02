La velostazione per le biciclette di Rimini cerca un gestore del servizio, pubblicato il bando

Attualità

Rimini

| 12:23 - 10 Febbraio 2018

E' in pubblicazione sulle pagine sulle pagine "appalti e contratti" del sito web del Comune di Rimini il bando per l'affidamento della concessione dei servizi di deposito custodito, noleggio e riparazione biciclette da svolgere nella nuova Velostazione Bike Park in Via Dante Alighieri nei pressi della stazione ferroviaria.





Si tratta di una gara a procedura aperta, con un importo a base di gara di 2.109.116 euro, a cui sarà possibile partecipare entro le ore 13 venerdì 30 marzo 2018.





La nuova Velostazione Bike Park è destinata a essere deposito, noleggio e servizi per le biciclette e i ciclisti, ma anche luogo di sperimentazione di nuovi modi di fare cultura e comunicare con la città e i turisti sui temi dell'ambiente e della rigenerazione urbana. Con l'affidamento della concessione del servizio il Comune di Rimini intende così favorire la mobilità sostenibile, l'intermodalità bici – treno e, più in generale, trasporto pubblico con il Trc, nonché fungere da volano per la riqualificazione dell'intera area adiacente alla stazione ferroviaria.