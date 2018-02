Olimpiadi invernali, il sammarinese Mariotti si allena per lo slalom gigante

Sport

Repubblica San Marino

| 12:19 - 10 Febbraio 2018

Le emozioni della Cerimonia d’Apertura hanno lasciato spazio agli allenamenti. Dopo lo spettacolo che ha emozionato il mondo intero e che ha ufficialmente dato il via alle competizioni anche per San Marino e il suo atleta è il momento di tornare a concentrarsi sulle gare. Il programma di avvicinamento alle Olimpiadi di Alessandro Mariotti parte da molto lontano ed è arrivato alle battute conclusive. Il sammarinese Ieri ed oggi si è allenato sulla pista allestita da slalom gigante al mattino e in palestra al pomeriggio. Domani riposerà per poi tornare due giorni consecutivi sulle piste preparate per lo slalom (sempre accompagnando l’allenamento sugli sci alla palestra). Il programma messo a punto da Denis Pauletto proseguirà poi con 3 giorni consecutivi di lavoro sulla pista da Slalom Gigante prima della gara, proprio di Gigante in programma il 18 febbraio. La gara di Mariotti si aprirà alle 10.15 locali (le 2.15 di notte a San Marino) mentre la seconda è in programma alle 13.45. La gara di slalom speciale si correrà invece il 22 febbraio (con gli stessi orari). Le gare di sci alpino si corrono sulla pista di Yongpyong.