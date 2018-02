Da Rimini in trasferta a Fano per rubare nelle auto parcheggiate: incastrato e denunciato 22enne

Cronaca

Rimini

| 11:53 - 10 Febbraio 2018

E’ stato rintracciato nella sua abitazione di Rimini e denunciato per ricettazione un 22enne, italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’indagine che ha portato all’identificazione dell’uomo è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Pesaro con la collaborazione della Squadra Mobile di Rimini. I fatti risalgono alla scorsa estate, con una scia di furti avvenuti sul lungomare di Fano ai danni di numerose auto. L’inchiesta è partita a seguito della denuncia di un cittadino urbinate e, grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno incastrato il giovane. Dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti portafogli con documenti di identità, occhiali e borse, provenienti da altri furti verificatisi nella provincia di Brescia nello scorso mese di gennaio, sempre su auto. Per lui è scattata la denuncia e non si esclude che possa essere il responsabile di altri ‘colpi’ avvenuti con lo stesso ‘modus operandi’ tra Marche, Emilia Romagna e Lombardia, sempre su auto lasciate in sosta per periodi medio lunghi.