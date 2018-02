Poggio Torriana, si rompe un tubo del gas, grossa perdita di metano: intervengono i Vigili del Fuoco

Cronaca

| 11:33 - 10 Febbraio 2018

Forse le precipitazioni degli scorsi giorni alla base del cedimento di una porzione di strada in via Celletta, a Poggio Torriana. I fatti sono accaduti sabato mattina. Nel franare, il cemento ha rotto una condotta del gas causando la fuoriuscita di metano. Immediato sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine. I Carabinieri sul posto hanno messo in sicurezza l'area accompagnando fuori la zona di pericolo i residenti di due abitazioni vicine. Il personale Sgr è al lavoro per riparare la condotta.



