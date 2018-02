Perde bici da corsa in autostrada, intervengono i soccorsi: fortunatamente nessun incidente

Attualità

Rimini

| 09:00 - 10 Febbraio 2018

E’ andata bene all’automobilista che sabato mattina, in A 14, ha perso una delle bici da corsa professionali ancorate sul tetto della vettura mentre viaggiava in direzione nord, subito dopo il casello, all’altezza dell’Ikea. E’ accaduto verso le 8, la due ruote, evidentemente non fissata bene, si è sganciata ed è finita sulla corsia di sorpasso. Molte le auto che hanno dovuto schivare il mezzo sull’asfalto fino all’arrivo della Polizia stradale che, con un mezzo di soccorso, ha provveduto al suo recupero. Per il conducente, che si stava recando con amici ad una gara nel bolognese, è scattata la multa. Fortunatamente non ci sono stati incidenti, nonostante qualche disagio per la circolazione.