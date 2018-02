Santarcangelo Calcio sfida la capolista Padova, dubbi su Toninelli e Semedo acciaccati

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 07:58 - 10 Febbraio 2018

Al Valentino Mazzola il Santarcangelo ospita sabato, alle 14.30, la capolista Padova, tra le cui fila milita l'ex Marco Guidone. La squadra allenata da Pierpaolo Bisoli guida il girone B con 42 punti, inseguita dalla Sambenedettese a quota 34. In settimana è stata sconfitta per 2-1 dal Pordenone in Coppa Italia. In casa Santarcangelo Cavasin conta di recuperare Toninelli, che rientra a destra nel 3-4-3, mentre sull'altra fascia, al posto di Semedo, potrebbe essere schierato Rossi, con il terzetto difensivo formato da Lesjak, Briganti e Sirignano. A centrocampo indisponibile lo squalificato Dalla Bona, al suo posto probabile l'impiego da titolare di Dhamo, ma potrebbe esserci una chance per Zabec dal primo minuto.

Formazione Santarcangelo (3-4-3): 22 Bastianoni - 34 Lesjak 5 Briganti 21 Sirignano - 2 Toninelli 17 Capellini 18 Dhamo 3 Maini - 14 Piccioni 9 Strkalj 10 J.Spoljaric.





In panchina: 12 Iglio; 4 Bondioli, 23 Maloku, 24 Broli; 7 Moroni, 11 Bussaglia, 26 Zabec, 27 Spoliarits, 28 Semedo, 33 Vegh; 16 Basile, 19 Tommasone.