Rimini, il meteo per il weekend di Carnevale: bello domenica, poi piogge e nevicate

| 19:31 - 09 Febbraio 2018

Carnevale dai due volti nel riminese. Domenica è prevista infatti una giornata con cieli sereni, mentre martedì il tempo sarà caratterizzato da precipitazioni diffuse, nevose dai 300 metri in su, pioggia altrove. Al momento su Rimini non è prevista neve, ma la distanza temporale che ci separa da martedì potrebbe portare dei cambiamenti: "A distanza di qualche giorno valutare la quota neve è un esercizio complesso, a volte non ci si riesce 1-2 giorni prima", spiega il meteorologo Pierluigi Randi. Il maltempo inizierà lunedì, la fase più intensa tra la sera di lunedì e la mattinata di martedì, nella giornata di martedì precipitazioni in esaurimento.

