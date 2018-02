Presunto rapimento di Shalabayeva, moglie dissidente sarà sentita in tribunale. Tra gli imputati il questore di Rimini

Cronaca

Rimini

| 17:13 - 09 Febbraio 2018

Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov rimpatriata nel 2013 con la figlia Alua e poi entrambe tornate in Italia, verrà sentita con la formula dell'incidente probatorio nell'ambito dell'udienza preliminare in corso a Perugia sul suo presunto rapimento. Lo ha deciso il gip Carla Giangamboni accogliendo la richiesta della procura. Tra gli imputati, accusati a vario titolo di sequestro di persona, falso e abuso d'ufficio, ci sono l'ex capo della squadra mobile romana Renato Cortese (attuale questore di Palermo), l'allora dirigente dell'ufficio immigrazione Maurizio Improta (questore di Rimini) oggi presente in aula, cinque agenti di polizia e il giudice di pace che si occupò del caso. Il coinvolgimento del magistrato ha portato il fascicolo a Perugia per competenza territoriale. Alma Shalabayeva verrà sentita il 21 maggio alla presenza di un interprete. Nella prossima udienza, in programma per il 23 febbraio, si discuterà invece dell'eventuale trascrizione di alcune intercettazioni. Tutti gli imputati hanno sempre sostenuto la correttezza del loro operato. (Fonte Ansa).