Jolly Disco Novafeltria mette la maschera, festa di Carnevale con premi e balli

Eventi

Novafeltria

| 16:48 - 09 Febbraio 2018

E' uno degli appuntamenti più attesi dai tantissimi appassionati che scelgono il Jolly Disco per il loro intrattenimento notturno del sabato. Sabato 10 febbraio torna il "Carnival Party": il Jolly si colorerà con le tante maschere che animeranno le piste da ballo della discoteca, uno spettacolo nello spettacolo. E come sempre saranno premiati il gruppo più numeroso mascherato e la maschera più bella. Tanto divertimento e balli sfrenati sulla pista centrale con Davide C e Diego Zerbini, affiancati dal Vocalist Rapiss, nel privé con la musica di dj Dado. "E' la serata più ricca di divertimento e colori di tutta la stagione, ci aspettiamo un altro tutto esaurito", spiega il gestore Francesco Pula.