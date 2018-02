Ricercato per furto, era regolarmente registrato come ospite di un albergo di Rimini: arrestato

Cronaca

Rimini

| 16:41 - 09 Febbraio 2018

Personale della squadra mobile di Rimini, nell'ambito di specifici controlli, ha rintracciato ed arrestato un 40enne di origine albanese, ricercato a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. L'uomo era regolarmente alloggiato, con tanto di registrazione, in un albergo di Rimini: deve scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per furto. In manette è finito anche un 29enne di origine cinese: il giovane è stato fermato a Prato. Sul suo capo un ordine di carcerazione del Tribunale di Rimini. Il cinese dovrà scontare in carcere 3 anni e 7 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione ed estorsione.



Foto di repertorio