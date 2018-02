Tenta furto in una scuola di Rimini, 30enne straniero beccato mentre fruga tra gli armadietti

Cronaca

Rimini

| 16:35 - 09 Febbraio 2018

Un 30enne di origine turca, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità tedesche, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì per tentato furto aggravato. L'uomo aveva fatto irruzione in una scuola di Rimini, in via Tambroni, facendo scattare l'allarme anti-intrusione. La Polizia lo ha sorpreso mentre rovistava tra gli armadietti, inutile il suo tentativo di nascondersi. Il giudice al termine del processo per direttissima tenutosi nella mattinata odierna ha disposto nei suoi confronti la custodia in carcere.