DIRETTA TESTUALE calcio Serie D: Sangiovannese Rimini 0-1 FINALE, decide Buonaventura

Sport

Rimini

| 15:43 - 11 Febbraio 2018

Sangiovannese - Rimini 0-1 (finale)

Reti: 71' Buonaventura (R)



Sangiovannese (4-2-3-1): 1 Scarpelli - 2 Kouadio 6 Calori 5 Bini 3 Nannini - 8 Bordo (13 Keqi dal 75') 4 Scoscini - 11 Kernezo 10 Lunghi 7 Di Santo - 9 Jukic.

In panchina: 12 Valoriani, 14 Bindi L., 15 Bindi E., 16 Mazzolli, 17 Testi, 18 Papini, 19 Amato, 20 Nocentini.

Allenatore: Iacobelli.



Rimini (3-4-1-2): 1 Scotti - 14 Romagnoli 2 Brighi 13 Petti - 18 Viti (7 Simoncelli dal 55') 30 Montanari (4 Variola al 55') 19 Capellupo 77 Guiebre - 10 Cicarevic (6 Valeriani dal 68') - 17 Arlotti (29 Tompte dall'86') 9 Buonaventura.

In panchina: 22 Rapisarda; 5 Cola, 28 Mazzavillani; 8 Righini, 33 Pasquini.

Allenatore: Righetti.



Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore (assistenti Bocca e Caputo di Caserta).

Ammoniti: Romagnoli, Montanari, Bordo, Brighi, Valeriani.

Espulsi: nessuno.



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA



Righetti sceglie quella che è la formazione titolare del Rimini. Gli assenti sono il lungodegente Giua e Ambrosini. Tra le fila della Sangiovannese c'è l'ex Rimini Calori. Iacobelli schiera un mediano nel terzetto dei trequartisti, Jukic unica punta.



Rimini in maglia bianca con bande, calzoncini e calzettoni rossi; tradizionale completo blu con inserto bianco per la Sangiovannese.



6' ingenua e vistosa trattenuta di Viti nella metàcampo della Sangiovannese, l'esterno rischia il cartellino giallo.



8' MIRACOLO DI SCOTTI! Guiebre si addormenta su un'incursione di Kernezo a destra, il cross al bacio di destro trova Di Santo sul secondo palo, colpo di testa ravvicinato fortunatamente non troppo potente, ma Scotti deve allungarsi prodigiosamente per deviare sulla sua sinistra. L'azione dei Toscani avviata da una palla persa da Romagnoli.



11' Kernezo ora a sinistra va al cross con il mancino, difesa del Rimini sorpresa, ma Di Santo sbaglia completamente il colpo di testa.



13' Jukic spalle alla porta tocca rasoterra all'indietro per Kouadio che decentrato sulla destra calcia in diagonale. Conclusione non particolarmente forte, ma Scotti deve opporsi con il piede per respingere.



15' assolo di Guiebre sulla sinistra, l'esterno arriva sul fondo e crossa col mancino, Buonaventura sovrasta il suo marcatore, ma non può dare potenza al colpo di testa, bloccato da Scarpelli. Primo tiro del Rimini.



19' sugli sviluppi di una punizione battuta da Capellupo, un cross da sinistra di Arlotti trova Petti in area, girata mancina del difensore che calcia alto. Buona occasione per i biancorossi, vistosamente cresciuti ora.



22' Romagnoli falcia lo scatenato Kernezo e viene ammonito. Fin qui prova sottotono per il difensore ex Siena.



28' MAGIA DI BONAVENTURA, che occasione! Lancio lunghissimo di Petti, Bonaventura in piena area, spostato sulla destra, stoppa il pallone al volo e si libera al tiro di sinistro, la sfera si perde a lato alla sinistra di Scarpelli.



31' buona azione con passaggi di prima della Sangiovannese, palla larga a destra per Kernezo che sfodera l'ennesimo cross, Di Santo sempre puntuale negli inserimenti, ma impreciso. Il tocco di destro nell'area piccola è alto.



34' tiro mancino di Scoscini da posizione defilata, sulla sinistra, destinato a finire fuori, ma Scotti devia a mani aperte in corner.



40' RIMINI PERICOLOSO! Cicarevic sulla sinistra rientra sul destro e pennella un cross al bacio, Arlotti di testa colpisce di testa, ma mette alto.



42' problemi fisici per Montanari. Si scalda Valeriani.



45' Montanari rimasto in campo, l'arbitro fischia la fine senza dare un minuto di recupero. Bella gara tra una Sangiovannese pimpante e un Rimini che come sempre mostra di avere giocatori di categoria superiore. Risultato giusto.



SECONDO TEMPO



52' giusta ammonizione per Montanari, autore di un fallo tattico. Meglio i locali in questa prima parte di seconda frazione.



55' cambia Righetti, Montanari getta la spugna e lascia a Variola. Fuori anche un non convincente Viti e dentro Simoncelli.



65' MIRACOLO DI SCOTTI! Cross da sinistra, colpo di testa di Di Santo schiacciato e potente, Scotti come un gatto si oppone sulla sua sinistra. Rimini non pervenuto nella ripresa.



68' giusta scelta di Righetti, fuori Cicarevic e dentro Valeriani. Evidente il predominio dei Toscani a centrocampo.



71' GOOOOOOL RIMINI, corner da destra di Capellupo e imperioso colpo di testa di Buonaventura. Nulla da fare per Scarpelli, che rimane di sasso. Rimini cinico, al primo affondo della ripresa trova il gol.



90' Rimini in controllo senza difficoltà.



90'+4': l'arbitro fischia la fine. Grande vittoria del Rimini trascinato dai suoi alfieri Scotti e Buonaventura.