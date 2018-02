Decoro e arredo urbano, Novafeltria raccoglie fondi grazie a una cena speciale

Attualità

14:07 - 09 Febbraio 2018

Una cena a Novafeltria, venerdì 23 febbraio alle 20.30, per raccogliere fondi al fine di migliorare l'arredo urbano delle vie del Comune, per migliorarle esteticamente. L'evento è stato organizzato al ristorante Jolly La Matta di Novafeltria, in seguito alla collaborazione tra la Consulta dei Giovani e il Rotary Club. La quota di partecipazione è di 25 euro a persona. La serata sarà allietata da musica live e ballo con il duo "B+Positivo". Ospite la dottoressa Rossella Rossi, Dirigente dell'ospedale "Sacra Famiglia" di Novafeltria. "Cogliamo l'occasione per ringraziare Annamaria e Ferruccio Fraternali, Paola Dore, soci onorari del Rotary Club, per il supporto e l'impegno che hanno profuso per la realizzazione di questo evento. In ultimo, ma non meno importante, un sentito ringraziamento a Marco, Domenico e Donatella Celli, proprietari della Bottega della Carne Celli per la disponibilità dimostrataci", scrivono i responsabili della Consulta dei Giovani.



Info 339 6851800 - 392 1321713