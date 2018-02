Iniziato il censimento dei passi carrai di Rimini per la nuova tassa da pagare: tutte le informazioni

Attualità

Rimini

| 13:39 - 09 Febbraio 2018

E’ in corso in questi giorni il censimento per l’aggiornamento dei dati dei passi carrai presenti sul territorio comunale di Rimini.





Una nuova fase operativa del lavoro di censimento che prevede da giovedì 15 febbraio il potenziamento dell’ufficio preposto, con l’aggiunta di nuovo personale di sportello e triplicando nel contempo l’orario d’apertura al pubblico che da 8 ore settimanali passerà a 24. L’ufficio sarà infatti aperto al pubblico tutti i giorni della settimana da lunedì a venerdì (eccetto sabato) dalle ore 9 alle ore 13 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.

Il Comando Polizia Municipale di Rimini ricorda ai cittadini che in questi giorni hanno ricevuto la richiesta di confermare o aggiornare i dati in possesso dell’Ufficio Passi Carrai mediante la compilazione di un allegato, che in caso vi siano delle variazioni consistenti nel cambio della titolarità dell’autorizzazione o dell’ampiezza del passo carrabile, è necessario presentarsi presso l’ufficio per la regolarizzazione dell’autorizzazione.

Il Comando di Polizia municipale evidenzia ancora una volta la necessità di recarsi presso l’Ufficio Passi Carrabili solo quando:

- l’autorizzazione sia intestata a persona deceduta o non più proprietaria dell’immobile (in questo caso l’erede o il nuovo proprietario dovrà presentare all’ufficio istanza di subentro al precedente titolare intestandosi l’autorizzazione);

- l’ampiezza del passo carrabile non corrisponda a quanto riportato nella comunicazione ricevuta e nell’autorizzazione (in questo caso si dovrà presentare all’ufficio istanza di variazione/modifica al fine di regolarizzare la propria autorizzazione);

- l’autorizzazione sia intestata a persona non più proprietaria dell’immobile in seguito alla vendita dello stesso (in questo caso basterà restituire la comunicazione ricevuta, fornendo le informazioni se disponibili sul nuovo proprietario).

In questi casi per regolarizzare l’autorizzazione è necessario recarsi con le variazioni presso l’ufficio per procedere alle modifiche ed aggiornare l’autorizzazione, non essendo sufficiente la sola restituzione della comunicazione ricevuta.

Tutte le informazioni e la modulistica inerente i passi carrabili si possono reperire sul sito del comune di Rimini digitando “Comune di Rimini Ufficio Passi Carrabili” o al link www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/passi-carrabili.

Tutte le informazioni relative al pagamento del canone Passi Carrabili si possono reperire sul sito del comune di Rimini, digitando “Comune di Rimini canone occupazione del suolo pubblico” o al link http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/canone-loccupazione-del-suolo-pubblico/canone-le-occupazioni-effettuate-con-passo-carrabile .

Si ricorda che i bollettini di pagamento saranno spediti direttamente a casa del cittadino già precompilati, successivamente alla conclusione della fase di censimento

L’orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Passi Carrabili sito in via XXIII Settembre n.124, scala “C” presso Centro Civico “I Portici”, è da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.

E mail passocarraio@comune.rimini.it